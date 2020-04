Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Cavani fait une nouvelle annonce retentissante !

Publié le 9 avril 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani figurerait sur les tablettes du club uruguayen de Peñarol. Mais l’une de ses proches a démonté cette piste…

Au même titre que Thiago Silva ou encore Thomas Meunier, Edinson Cavani arrivera au terme de son contrat avec le PSG à l’issue de la saison et se dirige donc vers un départ gratuit du Parc des Princes. Plusieurs pistes ont été annoncés ces derniers mois pour Cavani comme l’Atlético de Madrid, Naples, mais également deux options plus surprenantes en Amérique du Sud : Boca Juniors et Peñarol. Néanmoins, cette dernière possibilité serait à exclure selon un proche du buteur du PSG.

« Il ne va jamais venir à Peñarol »