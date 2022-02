Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Beckham répond à Neymar pour son avenir !

Publié le 26 février 2022 à 11h15 par T.M.

Alors que Neymar avait émis l’idée de rejoindre la MLS, Phil Neville, entraîneur de l’Inter Miami, franchise de David Beckham, est revenu sur cette sortie.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, tout en disposant d’une année supplémentaire en option, Neymar pense tout de même déjà à son avenir. Et dernièrement, le Brésilien avait fait part de son envie de jouer un jour du côté de la MLS, lâchant : « Je veux vraiment jouer aux États-Unis, au moins une saison. Et au Brésil, je ne sais pas, parfois je veux, parfois je ne sais pas. Pourquoi les Etats-Unis ? D'abord parce que le championnat là-bas est court, donc tu as trois ou quatre mois de vacances ».

« Les meilleurs joueurs du monde veulent venir dans ce club »