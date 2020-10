Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Bayern prend une décision qui doit faire enrager Tuchel !

Publié le 9 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors qu'il n'a jamais caché son incompréhension face au choix de Tanguy Kouassi de quitter le PSG pour rejoindre le Bayern Munich, Thomas Tuchel a dû être surpris de voir le jeune défenseur absent des listes en Ligue des Champions.

Avant de s'activer en toute fin de mercato, le Paris Saint-Germain a commencé par laisser filer plusieurs joueurs y compris chez les jeunes. Adil Aouchiche a rejoint l'ASSE tandis que Tanguy Kouassi s'est engagé avec le Bayern Munich. Un choix que Thomas Tuchel n'avait pas digéré. « Ce n'est pas un secret : je l'aime beaucoup. Il a joué contre Dortmund lors du match le plus serré, avec le plus de tension possible. Sans contrat, à 17 ans, je veux dire… J'ai eu beaucoup de confiance. Il avait un grand futur dans ce club. Il le sait, je lui ai dit : ce n'était pas le moment pour lui de quitter le club. Je ne peux pas comprendre. Je suis triste. C'est difficile à comprendre », confiait l'entraîneur du PSG au mois de juin.

Le Bayern se passe de Kouassi en C1

Et Thomas Tuchel n'a pas dû changer d'avis. Et pour cause, les listes envoyées par les clubs à l'UEFA concernant les joueurs inscrits pour la Ligue des Champions ont été dévoilées, et le Bayern Munich a décidé de ne pas y inclure Tanguy Kouassi. Absent de la liste A, le jeune défenseur n'est pas éligible à la liste B, mais l'aurait été s'il était resté au PSG. Autrement dit, le joueur formé au sein du club parisien ne disputera pas la Ligue des Champions avant les huitièmes de finale, au mieux. Une décision qui doit conforter Thomas Tuchel dans sa position, le technicien allemand ayant plusieurs fois affiché son incompréhension face au choix de Tanguy Kouassi.