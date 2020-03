Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prépare son offensive pour Neymar !

Publié le 17 mars 2020 à 11h15 par A.M.

Toujours décidé à lancer son offensive pour Neymar dans les prochaines semaines, le FC Barcelone a déjà une idée derrière la tête concernant la stratégie à mettre en place.

Un an après, le feuilleton Neymar pourrait bien être relancé. En effet, le FC Barcelone n'a toujours pas renoncé à l'idée de rapatrier la star brésilienne qui avait rejoint le PSG durant l'été 2017. Et pour cause, le Barça a connu de nombreux soucis dans son secteur offensif cette saison et compte bien se renforcer afin de ne plus connaître ces problèmes. C'est la raison pour laquelle, Neymar fait toujours partie des priorités.

Le Barça veut toujours inclure des joueurs dans le deal