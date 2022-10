Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça en pleine utopie pour le retour de Messi ?

Publié le 24 octobre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

En fin de contrat le 30 juin prochain au PSG, Lionel Messi est régulièrement annoncé sur le retour au FC Barcelone dans la presse. Le président Joan Laporta a même évoqué ce désir. Mais ce ne serait qu’un rêve à en croire Guillem Balague.

Lionel Messi pourrait-il quitter le PSG à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat ? Cette situation, Luis Campos aimerait y remédier et a affirmé sa volonté en septembre dernier pour RMC de collaborer avec Messi au Paris Saint-Germain jusqu’au terme de son contrat de conseiller football, à savoir juin 2025.

Laporta souhaite rapatrier Messi au Barça

Cependant, du côté du FC Barcelone, on rêve d’un retour de Lionel Messi. Et c’est d’ailleurs le président Joan Laporta qui a fait part de ce désir dès le dernier mercato en expliquant qu’il avait un devoir envers le septuple Ballon d’or.

«Le Barça n'a pas parlé à l'entourage de Messi»