Mercato - PSG : Le Barça aurait posé une grosse condition à Neymar !

Publié le 21 avril 2021 à 16h45 par T.M.

Au FC Barcelone, on n’écarterait pas un possible retour de Neymar. Toutefois, cela ne se fera pas à n’importe quelle condition.

Aujourd’hui, Neymar est en passe de prolonger avec le PSG. En effet, entre le Brésilien et le club de la capitale, tout semble réglé et ne manque désormais plus que l’officialisation. Toutefois, celle-ci se fait attendre et cela pourrait être le cas encore un certain temps. En effet, bien que le PSG souhaiterait annoncer cela le plus tôt possible, Neymar voudrait lui retarder l’officialisation afin de permettre au FC Barcelone de possiblement trouver une solution pour son retour en Catalogne. Une opération qui sera toutefois complexe pour Joan Laporta, notamment d’un point de vue financier.

Un salaire réduit pour Neymar !