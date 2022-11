Mercato - PSG : Le Barça affiche sa confiance pour le retour de Messi

Thomas Bourseau

Entre le PSG et le FC Barcelone, une nouvelle bataille ferait déjà rage en coulisse pour les services de Lionel Messi qui arrivera en fin de contrat à l’issue de la saison au Paris Saint-Germain. En pleine hésitation, l’Argentin devrait rejoindre le club culé du point de vue du Barça et ce, pour une raison précise. Explications.

En juin prochain, Lionel Messi soufflera sa 36ème bougie et deviendra agent libre si jamais sa situation contractuelle demeurait la même jusqu’à ce moment précis qui pourrait s’avérer charnière pour sa fin de carrière. Pleinement intégré au PSG, Lionel Messi pourrait déjà le quitter s’il refusait de s’entendre avec le club parisien sur les conditions d’un nouveau contrat.

Lionel Messi serait dans le flou pour son avenir

À l’instant T, Lionel Messi n’entendrait pas se pencher sur la question de son avenir. En effet, pour sa cinquième et potentiellement dernière Coupe du monde, Messi n’aurait en tête que les performances de l’Albiceleste lors de ce Mondial au Qatar qui a ouvert ses portes ce dimanche 20 novembre et qui prendra fin le 18 décembre prochain. En coulisse, Lionel Messi hésiterait entre signer un gros contrat au PSG qui pourrait être son dernier de cette ampleur ou bien retrouver le FC Barcelone, club qu’il avait quitté en pleurs le 8 août 2021 selon El Nacional.

Le Barça est convaincu d’être attractif pour Messi