Mercato - PSG : Le Barça a trouvé un nouveau moyen de se venger pour Xavi Simons !

Publié le 28 mars 2020 à 3h15 par A.M.

L'été dernier, le PSG chiper Xavi Simons au FC Barcelone. Un coup dur pour le Barça qui n'a toujours pas digéré la perte de son milieu de terrain très prometteur. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid.

Après avoir profité de la sanction infligée par la FIFA au FC Barcelone pour récupérer le jeune Kays Ruiz-Atil en 2015, le PSG a refait le coup l'été dernier, arrachant un autre grand espoir de la Masia : Xavi Simons. Le deux joueurs évoluent désormais ensemble dans les équipes de jeunes du club de la capitale et du côté du Barça, on semble n'avoir toujours pas digéré cet affront.

Le Barça surveille Kouassi