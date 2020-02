Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Tuchel dicté par Kylian Mbappé ?

Publié le 7 février 2020 à 6h45 par Th.B.

Témoignant du malaise engendré par les altercations à répétition entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel lors des remplacements de l’attaquant du PSG, la direction du club pourrait être amenée à se séparer de son entraîneur. Explications.

Lors de son remplacement face à Montpellier samedi dernier (5-0), Kylian Mbappé n’a pas apprécié sa sortie et l’a fait savoir à Thomas Tuchel à proximité de la zone technique de l’entraîneur du PSG. Un épisode qui commence à devenir régulier entre les deux hommes, et qui pourrait déboucher sur un départ. Et tout porte à croire que Tuchel serait le sacrifié.

Mbappé devrait continuer au PSG, Tuchel sacrifié en fin de saison ?