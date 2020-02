Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Thomas Tuchel serait déjà scellé !

Publié le 24 février 2020 à 4h00 par A.M.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel semble pourtant déjà sur le départ.

De retour au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain l’été dernier, Leonardo a lancé la première phase de son projet avec un recrutement pléthorique visant à renforcer quantitativement l’effectif parisien. Toutefois, le dirigeant brésilien ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et envisagerait déjà de remplacer Thomas Tuchel sur le banc parisien.

Le départ de Tuchel inévitable ?