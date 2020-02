Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rudi Garcia n’affiche aucun regret !

Publié le 24 février 2020 à 3h15 par A.M.

Régulièrement critiqué pour son choix d’avoir rejoint l’OL quelques semaines après son départ de l’OM, Rudi Garcia n’affiche visiblement aucun regret.

Apres deux saisons et demie sur le banc de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia a décidé de quitter le club phocéen l’été dernier après une saison très compliquée. Et s’il n’a pas immédiatement rebondi, l’ancien entraîneur du LOSC a toutefois su saisir l’opportunité lorsque Jean-Michel Aulas l’a contacté pour prendre la succession de Sylvinho à l’OL. Et Rudi Garcia ne regrette pas son choix.

«Je défendais mes couleurs»