Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Thiago Silva tout tracé ?

Publié le 8 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que son aventure au PSG touche à sa fin, Thiago Silva pourrait ne pas rester en Europe et se lancer un challenge au sein du championnat brésilien.

Après un passage expéditif avec la réserve du FC Porto et au Dynamo Moscou entre 2004 et 2006, Thiago Silva est revenu au Brésil à Fluminense avant de se révéler aux yeux de l’Europe lors de son expérience au Milan AC entre 2009 et 2012. Ses performances avec le club rossoneri lui ont valu son transfert au PSG à l’été 2012. Et alors que son contrat avec le club parisien arrive à expiration en juin, Thiago Silva aimerait revenir au sein de la formation lombarde. Son agent ne fermait d’ailleurs pas la porte à un retour au Milan récemment. Cependant, une tout autre destination pourrait prendre forme pour Thiago Silva.

Thiago Silva vers une nouvelle expérience au Brésil ?