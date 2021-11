Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Kylian Mbappé totalement relancé par... Zidane ?

Publié le 22 novembre 2021 à 23h10 par D.M.

L'arrivée de Zinédine Zidane au PSG pourrait avoir une influence sur l'avenir de Kylian Mbappé. Les deux hommes s'apprécient et aimeraient travailler ensemble.

« On en est loin (de rester à Paris), puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l’hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : ‘Oh, je ne sais pas’ ». Interrogé récemment sur son avenir au PSG, Kylian Mbappé a été franc. Dans le viseur du Real Madrid lors du dernier mercato estival, le joueur n'a pas caché ses envies d'ailleurs. Retenu par son club, le champion du monde 2018 pourrait prendre la direction de l’Espagne en tant qu’agent libre à la fin de la saison. En effet, les négociations avec le PSG pour une prolongation sont à l’arrêt et Kylian Mbappé aimerait réaliser son rêve d’enfant en renforçant les rangs du Real Madrid. Mais un homme pourrait faire basculer ce dossier..

Mbappé voudrait travailler avec Zidane