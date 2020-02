Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Kylian Mbappé dicté par Nike ? La réponse

Publié le 12 février 2020 à 9h15 par T.M.

Alors que Nike sera le prochain équipementier de Liverpool, certains rêvent déjà de voir Kylian Mbappé chez les Reds. Cet accord avec le club britannique facilitera-t-il une opération pour l’attaquant du PSG ?

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les discussions. Alors que le Français dispose d’un contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, son départ pourrait prochainement être d’actualité. Si l’intérêt du Real Madrid n’est désormais plus un secret, Liverpool pourrait également avoir son mot à dire. En effet, la saison prochaine, Nike sera le sponsor maillot des Reds. Alors que la firme américaine représente également Kylian Mbappé, certains estiment que cela pourrait favoriser le rapprochement.

