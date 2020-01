Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Kurzawa serait déjà scellé !

Publié le 9 janvier 2020 à 17h15 par B.C.

En fin de contrat à l'issue de la saison avec le PSG, Layvin Kurzawa ne devrait pas changer de club en ce mois de janvier.

N'entrant pas dans les plans de Thomas Tuchel, Layvin Kurzawa est annoncé sur le départ en ce mois de janvier, d'autant que le latéral gauche n'a plus que six mois de contrat avec le PSG. Leonardo ne devrait donc pas réclamer une indemnité trop élevée pour son joueur et cela susciterait quelques convoitises. Selon les informations du 10 Sport, l'Inter Milan lorgne notamment Layvin Kurzawa, mais ce dernier serait bien parti pour rester.

Kurzawa devrait rester au PSG cet hiver