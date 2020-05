Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Atletico de Madrid peut-il perturber le dossier Icardi ? La réponse

Publié le 11 mai 2020 à 1h10 par La rédaction mis à jour le 11 mai 2020 à 22h36

En Angleterre, on révèle que l’Atletico de Madrid compte se positionner sur Icardi. Cela est-il de nature à bouleverser la donne ? Analyse.

Ces dernières heures, le média britannique FourFourTwo a révélé que l’Atletico de Madrid avait l’intention d’intervenir dans le dossier Mauro Icardi et de jouer sa carte pour attirer le buteur argentin. Diego Simeone aurait ainsi coché le nom d’Icardi parmi ses options sérieuses pour le poste d’avant-centre, où il est en quête d’un renfort depuis plus d’un an désormais. L’Atletico Madrid est-il en mesure de perturber les plans de Leonardo ?

Les vraies questions pour le PSG sont…

Pas vraiment en fait. Avec l’option d’achat dont il dispose auprès de l’Inter pour Icardi, option valable jusqu’au 31 mai prochain, le PSG garde la main à 100% jusqu’à cette date. La vraie question pour Paris est de savoir ce qu’il veut faire avec Icardi, qui rêve en priorité d’évoluer à la Juve. Leonardo peut-il encore utiliser Icardi comme monnaie d’échange avec la Juve pour renforcer son effectif avec plusieurs joueurs bianconeri ? Leonardo visait par exemple Pjanic dans ce cadre, mais le milieu de terrain est sur le point de s’engager avec le FC Barcelone. Dans le cas inverse, le PSG doit-il malgré tout acheter Icardi ? Les vraies questions sont là pour la direction parisienne. L’Atletico Madrid n’a aucune prise dessus. Jusqu’au 31 mai.