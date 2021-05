Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Pochettino est validée par une légende !

Publié le 3 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Mauricio Pochettino au PSG, Jay-Jay Okocha estime que l’entraîneur argentin était un excellent choix pour venir reprendre le flambeau de Thomas Tuchel.

Choisi par la direction du PSG cet hiver suite au licenciement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino alterne le bon et le moins bon depuis sa nomination sur le banc du club de la capitale. Mais malgré les critiques et certaines performances qui laissent à désirer, le PSG est toujours en course dans toutes les compétitions, et Pochettino pourrait frapper très fort en cette fin de saison. L’ancien numéro 10 emblématique du PSG, Jay-Jay Okocha, qui a côtoyé le technicien argentin en tant que joueur lors de la saison 2001-2002 au Parc des Princes, s’est d’ailleurs enflammé pour sa nomination au micro de Canal +.

« La décision de le faire venir est fabuleuse »