Mercato - PSG : L’appel du pied de ce crack brésilien au PSG !

Publié le 9 novembre 2020 à 17h45 par T.M.

Agé de seulement 15 ans, Angelo est la nouvelle pépite de Santos. Alors que le crack brésilien pourrait bien marcher dans les traces de Neymar, il pourrait également l’imiter en jouant pour le PSG.

Angelo. Ce nom est encore inconnu du grand public et pourtant, du côté du Brésil, on attend déjà énormément de la nouvelle pépite de Santos. En effet, à seulement 15 ans, l’ailier vient de faire ses grands débuts en professionnel, battant le record d’un certain Pelé. Le football auriverde pourrait donc avoir trouvé sa nouvelle perle et celle-ci pourrait donc prochainement évoluer en Europe. D’ailleurs, à l’occasion d’un entretien accordé à TMW , Angelo a été interrogé sur son avenir, affichant quelques préférences sur ce qu’il a envie de faire pour la suite de sa carrière, qui vient à peine de commencer.

« Je rêve de jouer la Ligue 1 »