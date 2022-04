Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce troublante de Pochettino sur son avenir !

Publié le 3 avril 2022 à 20h45 par B.C. mis à jour le 3 avril 2022 à 20h48

Menacé après l’élimination du PSG en Ligue des champions, Mauricio Pochettino s’est confié sur sa situation avant le match contre Lorient ce dimanche.

Depuis sa nomination sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino ne parvient pas à faire taire les critiques. Dès le mois de novembre, le10sport.com vous révélait que le départ de l’Argentin n’était plus un sujet tabou en interne, et cela l’est encore moins après l’élimination parisienne en Ligue des champions. Le départ de Mauricio Pochettino semble donc inéluctable à l’issue de la saison, et en attendant, l’entraîneur du PSG doit gérer le mécontentement des supporters, qui l'ont de nouveau sifflé ce dimanche avant le coup d'envoi du match contre Lorient. Interrogé par Prime Vidéo , Mauricio Pochettino reste concentré pour la suite, tout en anticipant des décisions de ses dirigeants.

« Le club va devoir prendre des décisions, mais on va essayer de faire le meilleur cette saison et pour les saisons à venir »