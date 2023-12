Mercato - PSG : L’annonce surprise !

Arnaud De Kanel

Mercredi dernier, le PSG disputait son dernier match avant la trêve. Opposés au FC Metz, les Parisiens l'ont emporté et à la fin de cette rencontre, le club de la capitale a fait une annonce inattendue. En effet, un communiqué a été publié pour annoncer la prolongation de Presnel Kimpembe. Un timing assez étonnant.

Alors que l'arrivée de Lucas Beraldo est bouclée selon plusieurs médias, le PSG a réglé un autre dossier la semaine passée. Alors que la rencontre face au FC Metz venait de toucher à son terme, le club de la capitale publiait un communiqué pour annoncer la prolongation de contrat jusqu'en 2026 alors que personne ne s'attendait à un tel dénouement, d'autant plus que les mauvaises nouvelles s'enchainent pour le champion du monde 2018.

Kimpembe prolonge

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs mois déjà. Le 6 mars dernier, le10sport.com révélait en exclusivité un revirement de situation dans le dossier Presnel Kimpembe, annonçant un changement de perspective du défenseur central, un temps partant pour quitter le club mais qui s'était finalement ravisé et qui envisageait enfin la possibilité de prolonger. Le dossier a connu une issue heureuse mercredi dernier juste après le coup de sifflet final de la rencontre face à Metz. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Presnel Kimpembe. Le défenseur central de 28 ans est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2026 », écrivait le PSG dans un communiqué. Une annonce assez surprenante tout de même car Presko devrait à nouveau se faire opérer et manquer l'intégralité de la saison. Le joueur promet malgré tout de revenir plus fort.

«Comptez sur ma détermination à tout mettre en œuvre pour revenir le plus rapidement possible»