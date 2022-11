Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce retentissante de Messi sur son avenir

Publié le 2 novembre 2022 à 08h15

Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi a déjà eu l’occasion d’évoquer en coulisses son avenir avec Luis Campos ainsi que Nasser Al-Khelaïfi. Et l’attaquant argentin, qui retrouver un très bon état de forme cette saison, a indiqué qu’il n’envisageait pas de quitter le PSG sans y avoir remporté un trophée majeur.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi (35 ans), dont le contrat arrivera à expiration en fin de saison avec le PSG ? L’attaquant argentin dispose d’une belle cote sur le marché des transferts (FC Barcelone, Inter Miami…), mais comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos s’active depuis déjà plusieurs semaines pour essayer de prolonger au plus vite l’attaquant argentin.

Mercato - PSG : Ce transfert est annoncé pour Lionel Messi https://t.co/FlH8tqUgyq pic.twitter.com/YczUNgirAP — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

La réunion de Messi avec Campos et Al-Khelaïfi

L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que l’été dernier, à l’occasion d’une réunion organisée avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos lors de la tournée estivale au Japon, Lionel Messi avait reconnu que sa première saison au PSG n’avait pas été à la hauteur des espérances. Mais ce n’est pas tout...

Il refuse de quitter le PSG comme ça