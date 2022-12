Mercato - PSG : La voie est libre pour cette révélation du Mondial

Thomas Bourseau

En marge du mercato hivernal, il semble possible qu’Enzo Fernandez soit recruté par un grand club européen au vu de sa cote sur le marché après la victoire de l’Argentine au Mondial. Le PSG pourrait cependant souffler, Liverpool n’est pas dans une position idéale.

Il y a tout juste un an, lors d’une session de questions réponses avec un Youtubeur argentin, Enzo Fernandez faisait savoir qu’il appréciait particulièrement Marco Verratti en tant que milieu de terrain et qu’il serait emballé par l’idée de jouer au PSG. Depuis, les performances du milieu de terrain de 21 ans du Benfica Lisbonne (sous contrat jusqu’en juin 2027) à la Coupe du monde au Qatar ont beaucoup fait parler. Au point où le Real Madrid et le PSG se seraient penchés sur sa situation pour le mercato.

La vérité éclate sur l’intérêt de Liverpool pour Fernandez

Ces derniers jours, il a également été question d’un intérêt de Liverpool pour Enzo Fernandez. Contactées par The Athletic , des sources internes à la direction des Reds ont fait un point sur le feuilleton Fernandez et se sont montrées claires : Liverpool n’est pas en discussions avancées avec Enzo Fernandez. De quoi permettre au PSG et au Real Madrid de continuer d’espérer.

Le Benfica réclamerait 120M€ pour Enzo Fernandez