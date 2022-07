PSG : La vérité éclate pour le transfert de Scamacca

Foot - Mercato - PSG

A l’occasion de ce marché des transferts, il a été annoncé que le PSG avait fait de Gianluca Scamacca sa priorité en attaque. Finalement, le buteur de Sassuolo va prendre la direction de l’Angleterre pour s’engager avec West Ham. Cela va prochainement être bouclé et les dessous de cette opération viennent d’être dévoilés.

Cet été, le PSG cherche du sang neuf pour épauler Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. Hugo Ekitike est ainsi arrivé du Stade de Reims, mais un autre renfort offensif est recherché. Pour cela, Luis Campos regardait dernièrement du côté de Sassuolo, rêvant de Gianluca Scamacca. Finalement, face à l’intransigeance des Italiens, le PSG semble être passé à autre chose et Scamacca va lui rejoindre West Ham.

Si rien n’est encore officiel à propos du transfert de Gianluca Scamacca à West Ham, le président de Sassuolo a confirmé cette opération. Pour le Corriere dello Sport , Giovanni Carnevali a annoncé : « Il y a un accord avec West Ham pour un montant de 36M€ + 6M€ de bonus et 10% à la revente. Je suis sûr qu’il va faire de bonnes choses. C’est un énorme talent et quelqu’un de très bien ».

