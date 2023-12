Mercato - PSG : La tradition continue avec ce transfert, il jubile

La rédaction

Depuis la création du club en 1970, une tradition se perpétue au PSG. À ce jour, pas moins de 32 joueurs brésiliens ont porté les couleurs du club de la capitale. Attendus prochainement chez les champions de France, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo deviendront respectivement les 33 et 34e Brésiliens passés au PSG. Ce qui n'est pas pour déplaire à José Aloisio, lui aussi passé à Paris.

Le PSG a frappé fort. Afin de préparer idéalement le présent, mais surtout l'avenir, le PSG a encore misé sur la jeunesse cet hiver. Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans tout juste trois jours, les champions de France en titre ont déjà verrouillé les arrivées des jeunes brésiliens Gabriel Moscardo (18 ans), milieu de terrain des Corinthans, et Lucas Beraldo, défenseur central de Sao Paulo, moyennant une somme d'environ 40M€.

32 Brésiliens ont porté les couleurs du PSG

Deux nouveaux joueurs brésiliens qui s'ajoutent à une longue liste. De Raï, Ricardo Gomes, Ronaldinho, en passant par Thiago Silva, Maxwell, David Luiz, jusqu'à Marquinhos ou encore Neymar notamment, le club de la capitale a la solide réputation d'être le premier point de chute des Brésiliens dans l'Hexagone. Et pour cause, depuis le création du club, en 1970, pas moins de 32 joueurs brésiliens ont déjà foulé la pelouse du Parc des Princes sous la tunique rouge et bleu. Aucun autre club français n'en a accueilli autant.

« Ils vont très bien représenter la tradition des Brésiliens au PSG »