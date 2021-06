Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La surprise réservée par Leonardo pour remplacer Navas !

Publié le 7 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que Keylor Navas a dernièrement prolongé, un nouveau gardien pourrait débarquer au PSG. Et celui-ci pourrait ne pas être Gianluigi Donnarumma…

A l’été 2019, le PSG a réalisé un très gros coup en allant chercher Keylor Navas au Real Madrid. Avec le Costaricien, le club de la capitale a ainsi enfin réglé ses problèmes de gardien. Une belle histoire qui devrait continuer encore un certain temps puisque Navas a dernièrement prolongé jusqu’en 2024. Mais malgré cela, Leonardo se serait mis en quête d’un nouveau gardien. Et alors que l’option Gianluigi Donnarumma a pris de l’ampleur dernièrement, elle ne serait pas la seule.

« Le PSG l’observe »