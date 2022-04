Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie forte d'Unai Emery sur Kylian Mbappé !

Publié le 13 avril 2022 à 1h15 par B.C.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste très incertain, Unai Emery a salué l’état d’esprit du Bondynois en évoquant sa situation contractuelle avec le PSG.

Pour Kylian Mbappé, tout reste possible. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant français possède un accord moral avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine, mais le PSG a encore ses chances puisque le principal concerné est à l’écoute des arguments de ses dirigeants avant de prendre sa décision finale. En attendant, Kylian Mbappé ne semble pas perturbé par sa situation contractuelle et enchaîne les prestations de haute volée avec le PSG. Ce qui ne surprend pas Unai Emery, qui a côtoyé le joueur à son arrivée à Paris.

« Cela en dit beaucoup de sa personnalité »