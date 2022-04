Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour ce dossier XXL de Leonardo !

Publié le 12 avril 2022 à 22h15 par La rédaction

Dans les petits papiers du PSG en vue du prochain mercato estival, Rafael Leao pourrait renouveler son contrat avec l'AC Milan, qui ne souhaiterait pas le vendre.

Rafael Leao réalise sa meilleure saison. Apparu à 35 reprises, l’attaquant de 22 ans a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives, ce qui en fait le joueur le plus décisif de l'AC Milan devant Olivier Giroud, Théo Hernandez ou encore Zlatan Ibrahimovic. Alors que les performances du Portugais attirent les convoitises, le Paris Saint-Germain aurait notamment coché son nom sur ses tablettes. En effet, le PSG souhaite densifier son secteur offensif lors du mercato estival, et Leonardo souhaiterait attirer Leao au sein de la capitale, toutefois, les Rossoneri ne le voient pas de cet œil-là.

Leao devrait prolonger son contrat