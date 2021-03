Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie de ce proche de Cristiano Ronaldo !

Publié le 30 mars 2021 à 1h15 par A.C.

Dejan Kulusevski, coéquipier de Cristiano Ronaldo à la Juventus, s’est exprimé au sujet de l’avenir de la star portugaise.

C’est le gros dossier du moment. Agacé par l’énième échec de la Juventus en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo pourrait changer de club. Il n’en fallait pas plus pour affoler l’Europe entière, même si la star a 36 ans. Leonardo aurait flairé le bon coup pour le Paris Saint-Germain surtout avec le possible départ de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en juin 2022. Mais Cristiano Ronaldo serait également suivi par deux de ses anciens clubs, avec le Real Madrid et Manchester United.

« Il ne faut pas y penser »