Mercato - PSG : La signature d’une star est attendue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans la continuité de son sacre au Ballon d’Or, Ousmane Dembélé réclamerait par le biais de son entourage une revalorisation de son contrat avec le PSG. La question du salaire semble poser problème, mais de son côté, Samir Nasri n’a aucune hésitation : le PSG doit mettre le paquet pour trouver un accord avec Dembélé et lui faire signer une prolongation.

Actuellement engagé jusqu’en 2028 avec le PSG, de quoi sera fait l’avenir d’Ousmane Dembélé (28 ans) ? L’attaquant français est actuellement au sommet de sa carrière, puisqu’il vient de remporter la Ligue des Champions ainsi que le Ballon d’Or, une dynamique qui lui permet donc d’être en position de force pour négocier une prolongation de contrat juteuse auprès des dirigeants du PSG.

Le clan Dembélé négocie Selon les récentes révélations de L’EQUIPE, l’entourage d’Ousmane Dembélé aurait d’ailleurs entamé des négociations avec le PSG pour une prolongation, et les dirigeants parisiens souhaitent également fixer l’avenir de leur star au plus vite. Problème : le club de la capitale est en proie à certains soucis liés au fair-play financier, et ne pourra donc pas se permettre de proposer un salaire XXL à Dembélé pour le prolonger.