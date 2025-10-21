Mercato - PSG : La signature d’une star est attendue !

Dans la continuité de son sacre au Ballon d’Or, Ousmane Dembélé réclamerait par le biais de son entourage une revalorisation de son contrat avec le PSG. La question du salaire semble poser problème, mais de son côté, Samir Nasri n’a aucune hésitation : le PSG doit mettre le paquet pour trouver un accord avec Dembélé et lui faire signer une prolongation.
Actuellement engagé jusqu’en 2028 avec le PSG, de quoi sera fait l’avenir d’Ousmane Dembélé (28 ans) ? L’attaquant français est actuellement au sommet de sa carrière, puisqu’il vient de remporter la Ligue des Champions ainsi que le Ballon d’Or, une dynamique qui lui permet donc d’être en position de force pour négocier une prolongation de contrat juteuse auprès des dirigeants du PSG.
Le clan Dembélé négocie
Selon les récentes révélations de L’EQUIPE, l’entourage d’Ousmane Dembélé aurait d’ailleurs entamé des négociations avec le PSG pour une prolongation, et les dirigeants parisiens souhaitent également fixer l’avenir de leur star au plus vite. Problème : le club de la capitale est en proie à certains soucis liés au fair-play financier, et ne pourra donc pas se permettre de proposer un salaire XXL à Dembélé pour le prolonger.
« Ils doivent tout faire pour le prolonger »
Au micro de Canal +, Samir Nasri a évoqué cet épineux dossier Dembélé et incite la direction du PSG à faire au plus vite pour faire signer son numéro 10 : « Pour moi, les dirigeants doivent tout faire pour le prolonger. Ousmane Dembélé a pris une autre dimension dans cette équipe. En plus de ses performances, je trouve que son état d'esprit est irréprochable. C'est un leader, c'est aussi le premier Ballon d'Or d'un joueur du PSG », lâche l’ancien joueur de l’OM. Le message est passé…