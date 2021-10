Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révélation de Pochettino sur son arrivée à Paris !

Publié le 25 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Entraîneur du PSG depuis le mois de janvier, Mauricio Pochettino révèle l'une des raisons pour lesquelles il a été choisi par sa direction.

Alors que Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions en décembre dernier, le PSG a rapidement décidé de confier son banc à Mauricio Pochettino. Le technicien argentin est arrivé en janvier dernier et il révèle qu'il compte bien rester à sa place en ne s'occupant que de la gestion sportive de son équipe, comme ce que lui demander Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

«Les dirigeants du PSG m'ont fait venir pour prendre des décisions sportives»