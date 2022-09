Foot - Mercato - PSG

PSG : La révélation de Cavani sur son départ avorté du PSG

Publié le 17 septembre 2022 à 20h15 par La rédaction

Désormais au FC Valence, Edinson Cavani a fait le choix de s’engager en faveur d’un club de Liga, malgré les sollicitations de l’OGC Nice. Un choix qui ne daterait pas d’hier, puisqu’il y a quelques années, El Matador aurait déjà eu la possibilité de quitter le PSG pour rejoindre l’Espagne.

Edinson Cavani découvre enfin la Liga. Après avoir évolué en Serie A (Naples, Palerme), en Ligue 1 (PSG) et en Premier League (Manchester United), El Matador découvre donc son 4e grand championnat européen, sous les couleurs du FC Valence. Une compétition qu’il aurait déjà pu découvrir quelques années plus tôt, alors qu’il était encore sous les couleurs parisiennes.

« L’Atlético n’a pas trouvé d’accord avec le PSG »

Ainsi, dans une interview accordée à Marca , Edinson Cavani a fait une confidence sur son transfert avorté du PSG il y a quelques années. Avant de partir libre, El Matador aurait pu s’engager en faveur… de l’Atlético de Madrid : « Oui, c’est vrai. J’aurais pu venir une autre fois, mais ça ne dépendait pas que de moi. L’Atlético n’a pas pu se mettre d’accord avec le PSG, qui était mon équipe à l’époque. Mais, heureusement, aujourd’hui je suis ici, en Espagne ». Ce souhait ne daterait donc pas d’hier…

« Nous voulions vivre cette expérience de jouer en Liga »