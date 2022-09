Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Après avoir snobé la Ligue 1, Cavani s’explique

Publié le 17 septembre 2022 à 11h00 par La rédaction

Longtemps dans le viseur de l’OGC Nice, qui souhaitait le faire venir cet été, Edinson Cavani a finalement pris la décision de signer du côté du FC Valence. Un choix qui a pu décevoir plus d’un observateur de la Ligue 1. Et après avoir snobé le championnat de France, l’attaquant uruguayen s’est expliqué sur les raisons de son arrivée en Liga.

Edinson Cavani a fait plus d’un déçu cet été. Après son expérience infructueuse du côté de Manchester United, l’international uruguayen était libre de tout contrat cet été. Longtemps lié à un transfert du côté de l’OGC Nice, El Matador a finalement décidé de s’engager en faveur du FC Valence, en Liga. L’occasion pour lui de découvrir un nouveau championnat. Et il s’est d’ailleurs expliqué sur ce choix…

« Nous avions l’objectif de venir en Espagne »

Ainsi, dans un entretien accordé à Marca , Edinson Cavani a justifié pourquoi il avait décidé de laisser de côté certaines opportunités pour venir en Espagne. « C’est comme ça. Nous avions l’objectif de venir en Espagne, nous voulions vivre cette expérience de jouer dans cette Liga. Et comme je suis une personne assez patiente, petit à petit le temps est passé, et les portes se sont ouvertes. Au moment où cette porte s’est ouverte, j’ai commencé à m’imaginer un peu ici ».

« Tout le monde sait ce que représente Valencia »