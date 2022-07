Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe enfin pour le transfert de Icardi

Publié le 20 juillet à 20h10 par Axel Cornic

Régulièrement annoncé sur le départ, Mauro Icardi est toujours au Paris Saint-Germain, ou son contrat court jusqu’en juin 2024 avec un salaire annuel de 10M€ net. Toutes les options pour son départ semblent toutefois se compromettre et cela devrait également être le cas avec Monza, l’énième destination évoquée pour le numéro 9 du PSG.

Partira ? Ne partira pas ? Voilà plus d’un an que l’on se pose cette question pour Mauro Icardi, qui sort d’une saison catastrophique au PSG. L’arrivée d’Hugo Ekitike et celle toujours espérée de Gianluca Scamacca devraient réduire sa place dans le nouveau projet parisien, mais les portes de sorties ne semblent pas être nombreuses.

Un retour en Italie, seule solution souhaitée par Icardi ?

Alors qu’en juin dernier Jorge Mendes aurait tenté de l’emmener à Wolverhampton sans succès, c’est surtout un retour en Serie A qui a fait parler pour Mauro Icardi. Pourtant, les clubs semblent l’avoir oublié les uns après les autres, avec notamment la Juventus, l’AS Roma ou encore l’AC Milan.

