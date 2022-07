PSG : De nouveaux prétendants s’activent pour Mauro Icardi

Foot - Mercato - PSG

Lors de ce mercato estival, le PSG entend bien faire un grand ménage au sein de son effectif. Dans cette optique, Mauro Icardi ne serait plus assuré d’avoir une place dans le club de la capitale. La direction parisienne voudrait se séparer de lui cet été. Sa situation aurait ainsi interpellé quelques clubs de Serie A. Mais un problème majeur pourrait bien bloquer son transfert.

Cet été, le PSG a déjà établi ses priorités pour le mercato. Mais le club de la capitale entend également faire un grand ménage au sein de son effectif. Dans cette optique, plusieurs joueurs seraient menacés par un départ, comme Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo ou encore Mauro Icardi. Ce dernier n’entrerait plus vraiment dans les plans du PSG pour la saison prochaine. Et sa situation aurait interpellé quelques équipes en Serie A.

🚨📞 #Icardi, some 🇮🇹 clubs (in addition to #Monza) have shown interest on him, asking for info.🔙 To date, the main issue to his possible return to #SerieA is the salary. 🐓⚽#Calciomercato #Transfers pic.twitter.com/2RXdoZwi8D