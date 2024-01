Mercato - PSG : La réponse est tombée pour ce transfert à 90M€ !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A seulement 18 ans, Lenny Yoro a déjà l'Europe à ses pieds. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le jeune défenseur lillois est surveillé par les plus grandes équipes européennes et notamment par le PSG, qui serait récemment revenu à la charge. Mais le club parisien aurait essuyé un refus de la part des dirigeants du LOSC.

Le PSG pensait avoir trouvé son bonheur en Ligue 1. En quête d'un défenseur central après la blessure de Milan Skriniar, le club parisien a pensé à plusieurs noms, notamment celui de Lenny Yoro, un joueur de 18 ans déjà évalué 90M€. Selon les informations du 10Sport.com, le PSG apprécie le profil du défenseur, courtisé aussi par le Real Madrid, le Bayern Munich et plusieurs formations de Premier League.

PSG : Malaise avec Mbappé, le coupable désigné ? https://t.co/CcfXkecjPM pic.twitter.com/5QHaq8GuUK — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Le LOSC ne veut pas lâcher Yoro

Récemment, le PSG aurait tenté de griller la priorité et de s'assurer des services de Lenny Yoro cet hiver. Selon les informations de RMC Sport, Luis Campos aurait tenté de profiter de ses bonnes relations avec Jorge Mendes pour tenter de boucler ce dossier lors de ce mois de janvier. Mais le LOSC n'a pas l'intention de se séparer du joueur, surtout en cours de saison. « Aucun joueur ne partira » avait lâché le président Olivier Létang, en marge de la rencontre face à Lorient.

Le PSG pourrait revenir à la charge ce été