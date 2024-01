Mercato - PSG : Surprise, il accepte enfin de faire ses valises

Axel Cornic

Le dernier mercato estival a été rythmé par plusieurs dossiers chauds au Paris Saint-Germain, notamment celui lié à Hugo Ekitike. L’ancien prodige du Stade de Reims avait été poussé vers la sortie avec la possibilité de l’insérer dans les négociations avec l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani. Sauf que si l’international français est arrivé, son jeune compatriote a tout fait pour freiner son départ.

Huit petites minutes face au FC Lorient et puis plus rien. Voilà plus de cinq mois que l’on a plus vu Hugo Ekitike sur un terrain, puisque depuis la première journée de Ligue 1, Luis Enrique a décidé de se passer de ses services. Désormais une seule solution se dessine pour l’attaquant de 21 ans, qui n’a plus du tout sa place au PSG.

Mercato - PSG : C’est terminé pour Mbappé ? Le Real Madrid lâche une annonce https://t.co/OJ93YwVAiD pic.twitter.com/VHrqDqb7oo — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Un départ du PSG devenu inévitable

Avec l’ouverture du mercato hivernal, Hugo Ekitike peut en effet sortir du bourbier parisien pour enfin trouver un nouveau club. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Wolverhampton souhaite lui offrir la chance de relancer, mais le salaire qu’il perçoit actuellement au PSG bloque toute négociation.

Francfort relance, Ekitike prêt à faire un effort