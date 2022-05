Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prolongation de Mbappé prend forme !

Publié le 8 mai 2022 à 3h45 par Arthur Montagne

Invité à commenter l'information du Parisien, le journaliste François David confirme la tendance pour l'avenir de Kylian Mbappé au PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé a connu un nouveau rebondissement jeudi. Selon les informations du Parisien , l'attaquant du PSG est plus proche que jamais de parapher une prolongation de contrat avec le club de la capitale. Et malgré certains démenti de l'entourage de l'international français, dont celui de sa mère, François David confirme clairement la tendance.

«Il y a de l'optimisme»