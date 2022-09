Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine star déjà identifiée par Luis Campos ?

Publié le 28 septembre 2022 à 19h00 par Hugo Chirossel

Si l’effectif du PSG a beaucoup bougé cet été, Luis Campos a encore de la suite dans les idées. Malgré les nombreuses arrivées au milieu de terrain, le conseiller sportif parisien aurait fait de N’Golo Kanté sa priorité pour l’année prochaine. L’international français sera en fin de contrat en juin prochain et attise les convoitises.

Très actif pour son premier mercato en tant que conseiller sportif du PSG, Luis Campos n’en a pas encore terminé. Le dirigeant portugais est à l’affût de la moindre opportunité et aurait désormais un autre milieu de terrain dans son viseur. Si le Paris Saint-Germain a recruté Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler, les Parisiens seraient maintenant sur la piste de N’Golo Kanté. L’international français sera libre en juin prochain et Luis Campos compte bien en profiter.

Chelsea n’en veut plus

D’autant plus que du côté de Chelsea, le joueur âgé de 31 ans n’est plus vraiment désiré. D’après TMW , Todd Boehly, le nouveau propriétaire du club, souhaite un effectif plus jeune. Ses nombreuses blessures inquiètent également et tout porte à croire que N’Golo Kanté ne sera plus un joueur de Chelsea la saison prochaine. Une aubaine pour le PSG, qui le convoite depuis longtemps et qui pourrait donc enfin toucher au but. Comme l’indique Média Foot , Luis Campos a fait du Français sa priorité.

Priorité de Luis Campos