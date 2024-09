Mercato - PSG : La prochaine destination de Xavi Simons déjà annoncée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rapatrié par le PSG durant l'été 2023, Xavi Simons n'a toujours pas porté les couleurs parisiennes. Prêté au RB Leipzig la saison dernière, il est resté en Allemagne. La suite est incertaine. Luis Enrique souhaitait déjà le récupérer, mais les sirènes de la Premier League pourraient totalement relancer ce dossier.

Xavi Simons reportera-t-il le maillot du PSG ? Depuis son retour à Paris en 2023, l’international néerlandais n’a pas eu l’occasion de se montrer après un premier passage discret. Et pour cause, très vite après son retour, le club de la capitale a officialisé son prêt au RB Leipzig. Bis repetita cette année. Alors que Luis Enrique souhaitait le récupérer pour remplacer Kylian Mbappé, Xavi Simons a fait le choix de la sécurité en restant en Bundesliga.

Xavi Simons a justifié son départ

A l’époque, le joueur avait justifié sa décision. « J’ai obtenu tout ce que je voulais à Leipzig. Le RB Leipzig est l’endroit idéal pour cela. De plus, le club m’apprécie beaucoup et m’a clairement fait savoir ces derniers mois qu’il souhaitait me recruter » avait-il confié. A l’issue de son prêt, Xavi Simons devrait retourner au PSG. A moins qu’il ne privilégie un départ en Premier League.

Un nouveau départ à l'étranger évoqué

« Xavi Simons est également intéressé par les mêmes clubs. Liverpool a un entraîneur qui parle la même langue. Il y a aussi un entraîneur néerlandais à Manchester United. Cela offre donc d'énormes chances à l'un ou l'autre club. United et Liverpool étaient historiquement intéressés par le joueur, mais Manchester City est également dans la course et il conviendrait parfaitement au système de Pep Guardiola » a confié Christian Falk, journaliste pour Bild. Cette destination ne laisserait pas insensible l’attaquant. « Il a plus de chances de rejoindre la Premier League que Wirtz. Avec Musiala, il pourrait très bien y avoir trois joyaux sur le marché l'année prochaine » a-t-il déclaré pour Caught Offside. Rapatrié 6M€, Xavi Simons pourrait rapporter un joli chèque au PSG.