Mercato - PSG : La presse italienne révèle une priorité à 130M€

Depuis plusieurs saisons, le nom de Victor Osimhen revient avec insistance du côté du PSG. Après avoir subi de nombreux échecs dans ce dossier, le club parisien devrait revenir à l’assaut cet été, alors que le Nigérian dispose d’une clause libératoire de 130M€. À en croire la presse italienne, la venue du buteur de 25 ans serait même l’une des priorités des hautes sphères parisiennes.

Le mercato estival du PSG se veut plutôt discret pour le moment. Néanmoins, les dirigeants parisiens avancent sur certains dossiers importants, notamment celui de la venue d’un nouvel avant-centre cet été. Car si Paris avait lâché 170M€ l’été dernier pour les venues de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, un nouveau numéro 9 pourrait débarquer dans la capitale, du moins, Luis Enrique ne serait pas contre la venue d'un attaquant confirmé...

Le PSG prêt à recruter un nouveau buteur cet été ?

En effet, ces derniers temps, les noms de Julian Alvarez et de Victor Osimhen sont revenus avec insistances pour le PSG. Pour rappel, le Nigérian va quitter Naples cet été, et dispose d’une clause libératoire de 130M€. Recalés par le club italien l’été dernier dans ce dossier, les Rouge et Bleu vont-ils finalement se décider à recruter l’attaquant de 25 ans ? Possible. Initialement convoité par l’Arabie Saoudite et par certains clubs de Premier League, Victor Osimhen espère rejoindre un club évoluant en Ligue des Champions la saison prochaine.

Osimhen, priorité du tandem Luis Enrique - Luis Campos

Dans son édition du jour, la Gazzetta Dello Sport annonce que Luis Enrique a fait de Victor Osimhen sa priorité en cas de venue d’un avant-centre cet été. De plus, le conseiller sportif Luis Campos apprécie particulièrement le Nigérian, qu’il avait amené à Lille en 2019. De son côté, le numéro 9 de Naples, bien que ce dernier rêvait de Premier League, aurait compris que sa future destination serait sans doute le PSG.