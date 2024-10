Mercato - PSG : La presse italienne relance un transfert XXL !

Axel Cornic

Pendant toute la première partie du mercato estival, le Paris Saint-Germain a tenté d'arracher Khvicha Kvaratskhelia au Napoli, avec des montants astronomiques qui ont été évoqués. Cela n'a servi à rien puisque le club italien s'est toujours opposé à un départ de sa star, mais une deuxième chance pourrait bientôt se présenter pour les Parisiens !

Tout le monde s’attendait à ce que le PSG frappe fort sur le marché des transferts après le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Personne n’est arrivé, mais l’idée initiale semblait bel et bien celle de miser sur un gros nom de Serie A avec Khvicha Kvaratskhelia, dont l’avenir a été l’un des gros feuilletons du début du mercato estival.

Le retour de la piste Kvaratskhelia

Et ce n’est pas fini ! En effet, le Napoli n’a toujours pas réussi à trouver un accord pour prolonger le contrat du Géorgien et la situation se serait grandement compliquée au fil des semaines. A en croire les médias transalpins, il y a aurait un désaccord de taille dans les négociations puisque Kvaratskhelia réclamerait un salaire de 8M€ par an, alors que le Napoli n’est pas disposé à aller au-delà de 5 ou 6M€. Les deux camps ne devraient vraisemblablement faire aucun compromis pour le moment et l’idée d’un départ pourrait donc se préciser.

Le PSG aurait déjà fait le premier pas

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que cela arrive aux oreilles des dirigeants parisiens, qui n’auraient pas abandonné tout espoir pour Khvicha Kvaratskhelia. TMW nous apprend qu’il y aurait eu un nouveau contact récemment entre le PSG et l’entourage de l’ailier de 23 ans, qui semble prêt à quitter le Napoli pour rejoindre un top-club européen. A noter toutefois que la concurrence pourrait être féroce, avec Manchester United qui se serait également intéressé à celui qui totalise pour le moment 4 buts depuis le début de la saison de Serie A.