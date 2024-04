Mercato - PSG : La presse italienne annonce un transfert à 175M€ ?

Axel Cornic

Avec le possible départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat le 30 juin prochain, le Paris Saint-Germain devrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival et de nombreuses pistes sont annoncées déjà. C’est le cas avec Rafael Leão, ancien du LOSC qui a explosé depuis son arrivée à l’AC Milan en 2019.

Qui va bien pouvoir remplacer Kylian Mbappé à Paris ? Après sept saisons passées dans la capitale, l’attaquant de 25 ans aurait décidé d’aller voir ailleurs, probablement au Real Madrid. Le PSG n’a pas encore officialisé ces informations, mais semble déjà travailler en coulisses afin de trouver un nouveau renfort pour son attaque.

Mercato - PSG : C’est déjà terminé pour Luis Enrique ? https://t.co/SXKXDpczwu pic.twitter.com/KmVabN7KO5 — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

Le PSG tient la corde pour Rafael Leão

En Italie, on parle depuis plusieurs semaines déjà d’un intérêt concret pour les plus grands buteurs de Serie A, de Victor Osimhen à Lautaro Martinez, en passant par Rafael Leão. Pour ce dernier les choses semblent s’être intensifiées récemment et TMW nous assure ce mercredi que le PSG serait en pole pour s’attacher ses services.

« Je ne connais pas encore l'avenir mais Milan est ma maison »