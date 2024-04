Mercato - PSG : Un triple échec annoncé en direct pour Paris ?

Thibault Morlain

Cet été, le mercato promet d'être très agité au PSG. Ça risque de partir dans tous les sens à Paris et de nombreux noms commencent déjà à circuler. Le club de la capitale penserait notamment à Mike Maignan, Theo Hernandez et Rafael Leao, tous les trois au Milan AC, mais le club lombard ne l'entend pas de cette oreille.

Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva... Le PSG a recruté certains joueurs du Milan AC par le passé. Et voilà que cela pourrait se répéter. En effet, en vue de la saison prochaine, Paris penserait à des actuels joueurs milanais. Ainsi, on peut souvent voir les noms de Mike Maignan, Theo Hernandez et Rafael Leao être liés au PSG. Ce n'est toutefois pas pour autant qu'ils y iront...



Le Milan AC recale le PSG

Sur le plateau de Supertele , Giorgio Furlani, PDG du Milan AC, a été très clair concernant Mike Maignan, Theo Hernandez et Rafael Leao. « Nous n'avons pas besoin de vendre pour récupérer les pertes. (...) Leao, Maignan et Theo Hernandez sont heureux de rester à Milan et d'avoir des contrats à long terme », a-t-il lâché. Le PSG est prévenu.

Osimhen plutôt que Leao pour oublier Mbappé ?

En ce qui concerne Rafael Leao, il était perçu comme l'une des options principales pour venir assurer la succession de Kylian Mbappé. Le PSG pourrait donc revoir ses plans, mais l'heureux élu pourrait tout de même se trouver en Italie. En effet, il a été annoncé de l'autre côté des Alpes que Victor Osimhen (Naples) pourrait rejoindre Paris.