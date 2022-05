Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole s'enflamme encore pour Kylian Mbappé !

Si la presse espagnole s’est rapidement enflammée après que le flocage de Kylian Mbappé soit retiré du site du PSG, cette anomalie n’a en fait rien à voir avec les rumeurs de transfert du joueur.

Alors que les rumeurs d’un départ de Kylian Mbappé (Paris Saint Germain) au Real Madrid se font de plus en plus insistantes ces derniers jours, plusieurs médias espagnols et anglais annonçant un accord entre le joueur et la Maison Blanche , la presse espagnole s’est encore une fois enflammée ce midi sur le potentiel transfert de l’attaquant français. La raison ? Sur la boutique en ligne du PSG, impossible de floquer son maillot avec le nom de Mbappé. Pourtant, cette anomalie s’explique par une raison bien particulière.

Problème de stock pour le PSG

Si la presse espagnole a absolument tenu à mettre en avant ce problème de flocage pour insister sur l’arrivée du champion du monde dans la capitale espagnole, la véritable raison de cette impossibilité de floquer son maillot avec le nom de Mbappé est… un simple problème de stock. Ce n’est donc en aucun cas une indication concernant un départ du PSG du joueur de 23 ans, dont l’avenir reste toujours incertain.