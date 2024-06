Mercato - PSG : La presse argentine vend la mèche pour le successeur de Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, la priorité du PSG sera de dénicher le successeur de Kylian Mbappé. Dans cette optique, le club de la capitale tenterait un très gros transfert en Premier League puisque la piste menant à Julian Alvarez aurait été activée. Et du côté de l'Argentine, on lâche d'ailleurs un gros indice sur l'avenir de l'attaquant de Manchester City.

Qui va remplacer Kylian Mbappé ? C'est la question qui devrait agiter le mercato estival puisque le PSG est en quête d'un nouvel attaquant. La piste menant à Khvicha Kvaratskhelia se complique compte tenu des exigences du Napoli, mais cela n'empêche pas les Parisiens d'explorer d'autres dossiers.

Alvarez dans le viseur du PSG ?

Ainsi, selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG s'intéresse notamment à Julian Alvarez, qui envisagerait un départ de Manchester City afin de retrouver du temps de jeu. Une tendance confirmée en Argentine, qui livre d'ailleurs un indice sur la future destination de l'attaquant argentin dont le contrat court jusqu'en 2028.

«Il est très probable que Julián Álvarez quitte Manchester City, mais PAS pour l'Atlético de Madrid»