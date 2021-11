Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La première réaction du vestiaire au feuilleton Pochettino…

Publié le 26 novembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Pas vraiment perturbé par les rumeurs persistantes au sujet d’un éventuel départ de Mauricio Pochettino vers Manchester United, Ander Herrera s’est montré serein sur l’avenir de l’entraîneur du PSG.

Mauricio Pochettino sur le banc de Manchester United, faut-il vraiment y croire ? Les spéculations vont bon train depuis maintenant quelques jours sur l’avenir de l’entraîneur argentin du PSG qui serait très attiré par le projet proposé par les Red Devils . Ce feuilleton ne cesse de faire couler beaucoup d’encre, mais pas suffisamment pour perturber le vestiaire du PSG à en croire les propos d’Ander Herrera…

« On n’en tient pas compte dans le vestiaire »