Mercato : La porte est ouverte pour le PSG avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 mars 2022 à 10h00 par Th.B.

Alors qu’il figurerait une nouvelle fois dans le viseur du PSG selon les médias anglais, Cristiano Ronaldo semblerait de plus en plus proche de quitter Manchester United à la prochaine intersaison.

Et si le PSG parvenait à mettre la main sur un multiple vainqueur du Ballon d’or seulement une saison après avoir recruté Lionel Messi ? Selon la presse britannique, que ce soit The Daily Mirror ou plus récemment The Sun , un intérêt des hauts décideurs du PSG pour Cristiano Ronaldo serait d’actualité alors que la deuxième aventure de l’international portugais à Manchester United aurait pris un énorme tournant ces derniers temps. Non retenu par Ralf Rangnick pour le derby de Manchester face à Manchester City dimanche dernier (4-1), Cristiano Ronaldo a rejoint le Portugal. Un épisode qui a beaucoup fait parler et qui a permis à la presse anglaise de spéculer son l’avenir du quintuple Ballon d’or.

Les questions fusent sur l’avenir de Ronaldo à Manchester United !