Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour Xavi !

Publié le 17 janvier 2020 à 3h30 par A.M.

Annoncé proche de prendre la place d'Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone, Xavi a finalement décliné l'offre de son ancien club, ce qui permet de laisser la porte ouverte au PSG.

Comme annoncé en exclusivité par Le 10 Sport, Xavi devient de plus en plus influencé auprès des décideurs parisiens à Doha. A tel point qu'il a conseillé Pep Guardiola au PSG. L'ancien milieu de terrain du Barça pourrait même débarquer dans la peau d'adjoint de son ancien entraîneur. Toutefois, ces derniers jours Xavi faisait figure de favori pour prendre la succession d'Ernesto Valverde au FC Barcelone. Mais il a décliné l'offre car il ne se sentait pas prêt. Une aubaine pour le PSG ?

Xavi n'est pas prêt pour le Barça