Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle recrue de Leonardo affiche son bonheur !

Publié le 9 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Après une saison en prêt, Sergio Rico a été définitivement recruté par le PSG. Le gardien espagnol, ravi de ce choix de carrière, s’est prononcé sur son transfert.

La valse des gardiens continue au PSG ! De retour au club cet été après une saison en prêt au Real Madrid, Alphonse Areola n’a plus sa place au sein de l’effectif parisien, et le portier française figure d’ailleurs sur les tablettes de Rennes et de Fulham. Du coup, pour assurer le rôle de doublure de Keylor Navas, le PSG a bouclé le recrutement définitif de Sergio Rico qui avait déjà été prêté au Par ces Princes ces derniers mois. Interrogé sur le site officiel du PSG, Rico s’est confié sur les coulisses de cette prolongation.

« Je n’ai jamais caché mon bonheur d’être ici »