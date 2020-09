Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une belle vente se précise pour Leonardo !

Publié le 9 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Un an seulement après son arrivée au PSG, Idrissa Gueye semble bien parti pour changer d’air cet été, et le milieu de terrain sénégalais serait disposé à changer de club si une bonne opportunité se présente à lui.

« Il n’y a pas de raison de partir. Je suis content ici et j’espère rester ici encore longtemps », confiait Idrissa Gueye en avril dernier, affichant donc son souhait de rester encore longtemps au sein du PSG. Recruté l’été dernier pour 30M€ en provenance d’Everton, le milieu de terrain sénégalais n’a pas réussi à faire preuve de régularité ces derniers mois dans la capitale, et il pourrait donc être vendu par Leonardo cet été. D’ailleurs, Gueye ne serait pas farouchement opposé à un départ du PSG…

Gueye partant si une occasion se présente ?

Comme l’a indiqué Le Parisien, le PSG chercherait bel et bien à se séparer d’Idrissa Gueye cet été, et ce dernier souhaiterait en premier choix rester au club. Mais si un cador européen venait à toquer à sa porte, l’international sénégalais pourrait revoir sa position. Cela tombe bien, comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, Manchester United en pince pour Gueye. Une aubaine pour Leonardo et le PSG ?